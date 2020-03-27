В Тернополе рассказали о состоянии инфицированного коронавирусом ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Тернополе состояние ребенка, у которого подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19 - средне-тяжелое. Об этом сообщили в Тернопольском городском штабе по борьбе с коронавирусом в Facebook, передает УНН.
"26 марта в Тернопольской детской городской больнице лабораторно подтвердился случай COVID-19 у ребенка и его мамы. По состоянию на 10:00, 27 марта, состояние одиннадцатилетнего ребенка - средне-тяжелое с положительной динамикой. Пневмонии у ребенка нет", - сообщили в штабе.
Как отмечается, в таком же состоянии и мама. "Она находится вместе с ребенком в отдельном боксе инфекционного отделения", - говорится в сообщении.
Также указано, что медики работают в защитных костюмах, которыми больница обеспечена.
"Еще три подозрения на COVID-19 в Тернопольской городской детской больнице - не подтвердились. Одному ребенку с подозрением сейчас сделали лабораторные исследования - ждут результат", - отметили в штабе.
Напомним, 26 марта COVID-19 было подтверждено у одиннадцатилетнего ребенка и его мамы с Монастырского района, которые находятся в Тернопольской городской детской больнице.