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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 87277 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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5 марта, 17:33 • 100763 просмотра

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В Тернополе рассказали о состоянии инфицированного коронавирусом ребенка

В Тернополе рассказали о состоянии инфицированного коронавирусом ребенка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. В Тернополе состояние ребенка, у которого подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19 - средне-тяжелое. Об этом сообщили в Тернопольском городском штабе по борьбе с коронавирусом в Facebook, передает УНН.

"26 марта в Тернопольской детской городской больнице лабораторно подтвердился случай COVID-19 у ребенка и его мамы. По состоянию на 10:00, 27 марта, состояние одиннадцатилетнего ребенка - средне-тяжелое с положительной динамикой. Пневмонии у ребенка нет", - сообщили в штабе.

Как отмечается, в таком же состоянии и мама. "Она находится вместе с ребенком в отдельном боксе инфекционного отделения", - говорится в сообщении.

Также указано, что медики работают в защитных костюмах, которыми больница обеспечена.

"Еще три подозрения на COVID-19 в Тернопольской городской детской больнице - не подтвердились. Одному ребенку с подозрением сейчас сделали лабораторные исследования - ждут результат", - отметили в штабе.

Напомним, 26 марта COVID-19 было подтверждено у одиннадцатилетнего ребенка и его мамы с Монастырского района, которые находятся в Тернопольской городской детской больнице.

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