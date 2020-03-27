У Тернополі розповіли про стан інфікованої коронавірусом дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Тернополі стан дитини, у якої підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19, - середньо-тяжкий. Про це повідомили у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом у Facebook, передає УНН.
"26 березня в Тернопільській дитячій міській лікарні лабораторно підтвердився випадок COVID-19 у дитини та її мами. Станом на 10 годину, 27 березня, стан одинадцятирічної дитини – середньо-тяжкий з позитивною динамікою. Пневмонії в дитини немає", - повідомили у штабі.
Як зазначається, у такому ж стані і мама. "Вона перебуває разом з дитиною в окремому боксі інфекційного відділення", - сказано у повідомленні.
Також вказано, що медики працюють у захисних костюмах, якими лікарня забезпечена.
"Ще три підозри на COVID-19 в Тернопільській міській дитячій лікарні – не підтвердилися. Одній дитині з підозрою наразі зробили лабораторні дослідження – чекають на результат", - відзначили у штабі.
Нагадаємо, 26 березня COVID-19 було підтверджено в одинадцятирічної дитини та її мами з Монастириського району, які перебувають в Тернопільській міській дитячій лікарні.