На Тернопільщині зафіксовано уже 26 випадків захворювання на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На Тернопільщині зафіксовано 26 випадків захворювання на COVID-19, з них один летальний. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Тернопільського штабу боротьби з коронавірусом.
“На Тернопільщині станом на 20:30 26 березня — 26 випадків COVID-19”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що серед захворівших: 23 хворих на COVID-19 — в Монастириському районі, 1 — летальний; 1- житель міста Заліщики, чоловіку — 57 років, він перебуває у Тернопільській лікарні швидкої допомоги; 1 — житель міста Тернополя, чоловіку 55 років, він звернувся до сімейного лікаря і перебуває на самоізоляції; 1 — житель Золотого Потоку Бучацького району.
Повідомляється, що COVID-19 підтверджено в одинадцятирічної дитини та її мами з Монастириського району, які перебувають в Тернопільській міській дитячій лікарні.
Нагадаємо, станом на ранок 26 березня в Україні підтверджено 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних.