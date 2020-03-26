В Тернопольской области зафиксировано уже 26 случаев заболевания коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Тернопольской области зафиксировано 26 случаев заболевания COVID-19, из них один летальный. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Тернопольского штаба борьбы с коронавирусом.
"В Тернопольской области по состоянию на 20:30 26 марта - 26 случаев COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди заболевших: 23 больных COVID-19 - в Монастырском районе, 1 - летальный; 1- житель города Залещики, мужчина - 57 лет, он находится в Тернопольской больнице скорой помощи 1 - житель города Тернополя, мужчина 55 лет, он обратился к семейному врачу и находится на самоизоляции; 1 - житель Золотого Потока Бучацкого района.
Сообщается, что COVID-19 подтверждена в одиннадцатилетнего ребенка и его мамы из Монастырского района, которые находятся в Тернопольской городской детской больнице.
Напомним, по состоянию на утро 26 марта в Украине подтверждено 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.