В Тернополе подтвердили два новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Тернополе лабораторно подтвердили два новых случая коронавируса - пока берут материал от контактных лиц для проверки их на COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.
"В Тернополе лабораторно подтвердили 2 случая COVID-19. Всего в Тернопольской области по состоянию на 10:00 27 марта - 26 больных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больной коронавирусом обратился к семейному врачу и находится на самоизоляции. У него легкое течение болезни.
"Сейчас проводят забор материала от контактных лиц", - сообщили в штабе.
Как сообщалось в УНН ранее, в Тернополе состояние ребенка, в которого подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19 - средне-тяжелое.