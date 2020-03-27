У Тернополі підтвердили два нових випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Тернополі лабораторно підтвердили два нових випадки коронавірусу - наразі беруть матеріал від контактних осіб для перевірки їх на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.
"У Тернополі лабораторно підтвердили 2 випадки COVID-19. Загалом на Тернопільщині станом на 10:00 27 березня – 26 хворих", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що хворий на коронавірус звернувся до сімейного лікаря і перебуває на самоізоляції. У нього легкий перебіг хвороби.
"Зараз проводять забір матеріалу від контактних осіб", - повідомили у штабі.
Як повідомлялося в УНН раніше, у Тернополі стан дитини, у якої підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19 - середньо-тяжкий.