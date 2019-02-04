В Тернопольской области еще один приход перешел в ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Религиозная община села Стенка Бучачского района присоединилась к Православной церкви Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тернопольскую епархию Православной церкви Украины.
"Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы села Стенка Бучачского района принято в состав Тернопольской епархии Православной Церкви Украины. Соответствующий указ архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор подписал 4 февраля", - говорится в сообщении.
На собрании религиозной общины 31 января большинство - 194 из 226 присутствующих - поддержала решение присоединиться к ПЦУ.
Отмечается, что это десятая религиозная община в области и третья в Бучачском районе, которая приняла решение о переходе из УПЦ Московского патриархата в ПЦУ.
"Заниматься ею будет Бучачский благочинный протоиерей Андрей Шкварок", - отметили в епархии.
Ранее в ПЦУ присоединились приходы Суража, Радошевки, Брыкова, Онишковцев и Кордишева Шумского района, Гнездичное в Збаражском районе и Розтоков на Кременецком районе, два прихода в Трибуховахы Бучачского района.
Как сообщал УНН, в ПЦУ перешли 204 приходских храма УПЦ МП.
31 января вступил в силу закон об урегулировании перехода приходов УПЦ МП к ПЦУ. Законом установлено, что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями от ее состава. Эти две трети высчитываются от необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины. Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов религиозной общины.
Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря 2018 года было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.
5 января 2019 года состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем.
3 февраля во время церемонии интронизации предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания возвели на престол.