До ПЦУ приєдналися 204 парафії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. До Православної церкви України перейшло 204 парафіяльних храми Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомила представник Президента України у Верховній Раді Ірина Луценко під час засідання погоджувальної ради ВРУ, передає УНН.
"Уже на сьогодні до Православної церкви України перейшли близько 204 парафій", - зазначила Луценко.
Раніше повідомлялося про 198 парафіяльних храми УПЦ МП, які перейшли до ПЦУ.
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Як повідомляв УНН, громада села Грозьово Старосамбірського району Львівської області проголосувала за вихід з УПЦ МП та приєднання до ПЦУ. До слова, це перша парафія у Старосамбірському районі, яка перейшла до ПЦУ.
Нагадаємо, 31 січня набув чинності закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ. Законом встановлено, що рішення про зміну підлеглості та внесення змін або доповнень до статуту ухвалюється загальними зборами релігійної громади та не менш як двома третинами від її складу. Ці дві третини вираховуються від необхідної для визнання повноважними загальних зборів релігійної громади. Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту засвідчується підписами членів релігійної громади.