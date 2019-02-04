К ПЦУ присоединились 204 прихода
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. К Православной церкви Украины перешло 204 приходских храма Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщила представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко во время заседания согласительного совета ВРУ, передает УНН.
"Уже сегодня к Православной церкви Украины перешли около 204 приходов", - отметила Луценко.
Ранее сообщалось о 198 приходских храмах УПЦ МП, которые перешли к ПЦУ.
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Как сообщал УНН, община села Грозово Старосамборского района Львовской области проголосовала за выход из УПЦ МП и присоединение к ПЦУ. К слову, это первый приход в Старосамборском районе, который перешел к ПЦУ.
Напомним, 31 января вступил в силу закон об урегулировании перехода приходов УПЦ МП к ПЦУ. Законом установлено, что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями от ее состава. Эти две трети высчитываются от необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины. Решение об изменении подчиненности и внесение соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов религиозной общины.