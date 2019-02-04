Ще одна парафія у Львівській області приєдналася до ПЦУ

ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 лютого. УНН. Громада села Грозьово, що у Старосамбірському районі Львівської області, проголосувала за вихід з Української православної церкви Московського патріархату та перехід до Православної церкви України. Про це УНН повідомили у сільській раді села Грозьово.