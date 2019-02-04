Ще одна парафія у Львівській області приєдналася до ПЦУ
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 лютого. УНН. Громада села Грозьово, що у Старосамбірському районі Львівської області, проголосувала за вихід з Української православної церкви Московського патріархату та перехід до Православної церкви України. Про це УНН повідомили у сільській раді села Грозьово.
"Під час зборів 264 людини виступили за перехід храму Богоявлення Господнього до Православної Церкви України",- повідомили у сільраді.
До слова, це перша парафія у Старосамбірському районі, яка перейшла до ПЦУ.
Як повідомляв УНН, станом на 4 лютого до ПЦУ перейшло 198 парафіяльних храми УПЦ МП.
Раніше в УПЦ МП заявили про побиття настоятеля храму в бійці біля Свято-Преображенського храму в селі Гніздичне Збаразького району на Тернопільщині.