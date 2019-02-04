Ще одна парафія у Львівській області приєдналася до ПЦУ

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 лютого. УНН. Громада села Грозьово, що у Старосамбірському районі Львівської області, проголосувала за вихід з Української православної церкви Московського патріархату та перехід до Православної церкви України. Про це УНН повідомили у сільській раді села Грозьово.

"Під час зборів 264 людини виступили за перехід храму Богоявлення Господнього до Православної Церкви України",- повідомили у сільраді.

До слова, це перша парафія у Старосамбірському районі, яка перейшла до ПЦУ.

Як повідомляв УНН, станом на 4 лютого до ПЦУ перейшло 198 парафіяльних храми УПЦ МП.

Раніше в УПЦ МП заявили про побиття настоятеля храму в бійці біля Свято-Преображенського храму в селі Гніздичне Збаразького району на Тернопільщині.

Українські Національні Новини

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