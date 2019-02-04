Еще один приход во Львовской области присоединился к ПЦУ
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 февраля. УНН. Община села Грозево, что в Старосамборском районе Львовской области, проголосовала за выход из Украинской православной церкви Московского патриархата и переход к Православной церкви Украины. Об этом УНН сообщили в сельском совете села Грозево.
"Во время сборов 264 человека выступили за переход храма Богоявления Господня к Православной Церкви Украины", - сообщили в сельсовете.
К слову, это первый приход в Старосамборском районе, который перешел к ПЦУ.
Как сообщал УНН, по состоянию на 4 февраля к ПЦУ перешло 198 приходских храмов УПЦ МП.
Ранее в УПЦ МП заявили об избиении настоятеля храма в драке возле Свято-Преображенского храма в селе Гнездичное Збаражского района Тернопольской области.