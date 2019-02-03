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УПЦ МП заявила про побиття настоятеля храму в Тернопільській області

УПЦ МП заявила про побиття настоятеля храму в Тернопільській області

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. УПЦ МП заявляє про побиття настоятеля храму в бійці біля Свято-Преображенського храму в селі Гніздичне Збаразького району на Тернопільщині. Про це сказано в повідомленні Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), інформує УНН.

“Сьогодні прихильники т.зв. ПЦУ (позиція УПЦ МП — ред.) влаштували бійку біля Свято-Преображенського храму с. Гніздичне Збаразького району на Тернопільщині. Особливо від рук чоловіків міцної статури з червоно-чорними нашивками і власне поліції постраждав настоятель релігійної громади УПЦ протоієрей Стефан Балан”, — сказано в повідомленні.

У ньому наголошується, що на місце події прибув голова сільської ради, який “мав намір передати ключі від храму представникам” ПЦУ. “Треба відзначити, що він на їхньому боці. Але ці люди були настільки агресивно налаштовані, що не зрозумівши, що він говорить, почали і його ображати. Ну він розхвилювався, кинув ключі і пішов”, — зазначив священик.

В УПЦ МП заявляють, що поліція стала на бік прихильників ПЦУ. “Поліція почала брати все у свої руки й пішла у наступ. Швидко приїхав спецпідрозділ поліції і почали нас бити. На відео все добре видно. Мене били, вірян штовхали”, — повідомив священник.

Нагадуємо, близько 200 релігійних громад хочуть офіційно приєднатися до ПЦУ.

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