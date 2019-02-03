УПЦ МП заявила об избиении настоятеля храма в Тернопольской области

“Сегодня сторонники т.н. ПЦУ (позиция УПЦ МП — ред.) устроили потасовку возле Свято-Преображенского храма с. Гнездичное Збаражского района на Тернопольщине. Особенно от рук мужчин крепкого телосложения с красно-черными нашивками и собственно полиции пострадал настоятель религиозной общины УПЦ протоиерей Стефан Балан”, — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что на место события прибыл председатель сельского совета, который “намеревался передать ключи от храма представителям” ПЦУ. “Надо отметить, что он на их стороне. Но эти люди были настолько агрессивно настроены, что не поняв, что он говорит, начали и его оскорблять. Ну он разволновался, бросил ключи и ушел”, — отметил священник.

В УПЦ МП заявляют, что полиция стала на сторону сторонников ПЦУ. “Полиция начала брать все в свои руки и пошла в наступление. Быстро приехало спецподразделение полиции и начали нас бить. На видео все хорошо видно. Меня били, верующих толкали”, — сообщил священник.

Напоминаем, около 200 религиозных общин хотят официально присоединиться к ПЦУ.