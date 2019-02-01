Близько 200 релігійних громад хочуть офіційно приєднатися до ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Майже 200 релігійних громад надіслали звернення для зміни перереєстрації зі УПЦ МП до ПЦУ у зв’язку зі зміною юрисдикційної приналежності. Про це на прес-конференції повідомив директор Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш, передає УНН.
"На сьогодні з різних джерел ми маємо майже 200 звернень релігійних організацій, релігійних громад, в першу чергу, які потребують перереєстрації у зв’язку зі зміною юрисдикційної приналежності", - повідомив Андрій Юраш.
"За даними обласних державних адміністрацій така ж або в два рази більша кількість релігійних громад вже готуються змінити. І в тій чи іншій формі намагаються організувати цей перехід. І ми бачимо, тут треба створити всі можливості для реалізації їхніх конституційних прав", - додав він.
Раніше УНН повідомляв, що близько половини православних України відносить себе до ПЦУ на чолі з Епіфанієм.