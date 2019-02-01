Близько 200 релігійних громад хочуть офіційно приєднатися до ПЦУ

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Майже 200 релігійних громад надіслали звернення для зміни перереєстрації зі УПЦ МП до ПЦУ у зв’язку зі зміною юрисдикційної приналежності. Про це на прес-конференції повідомив директор Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш, передає УНН.