Около 200 религиозных общин хотят официально присоединиться к ПЦУ

"Сегодня из разных источников мы имеем почти 200 обращений религиозных организаций, религиозных общин, в первую очередь, требующих перерегистрации в связи с изменением юрисдикционной принадлежности", - сообщил Андрей Юраш.

"По данным областных государственных администраций такое же или в два раза большее количество религиозных общин уже готовятся изменить. И в той или иной форме пытаются организовать этот переход. И мы видим, здесь надо создать все возможности для реализации их конституционных прав", - добавил он.

Ранее УНН сообщал, что около половины православных Украины относит себя к ПЦУ во главе с Епифанием.



