У Тернопільській області ще одна парафія перейшла до ПЦУ

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Релігійна громада села Стінка Бучацького району приєдналася до Православної церкви України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тернопільську єпархію Православної церкви України.

"Парафію храму Різдва Пресвятої Богородиці села Стінка Бучацького району прийнято до складу Тернопільської єпархії Православної Церкви України. Відповідний указ архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор підписав 4 лютого", - йдеться в повідомленні.

На зборах релігійної громади 31 січня більшість - 194 із 226 присутніх – підтримала рішення приєднатися до ПЦУ.

Зазначається, що це десята релігійна громада в області і третя в Бучацькому районі, яка ухвалила рішення про перехід з УПЦ Московського патріархату до ПЦУ.

"Опікуватися нею буде Бучацький благочинний протоієрей Андрій Шкварок", - зазначили у єпархії.

Раніше до ПЦУ приєдналися парафії Суража, Радошівки, Брикова, Онишківців і Кордишева Шумського району, Гніздичного у Збаразькому районі та Розтоків на Кременецькому районі, дві парафії у Трибухівцях Бучацького району.

Як повідомляв УНН, до ПЦУ перейшли 204 парафіяльних храми УПЦ МП.

31 січня набув чинності закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ. Законом встановлено, що рішення про зміну підлеглості та внесення змін або доповнень до статуту ухвалюється загальними зборами релігійної громади та не менш як двома третинами від її складу. Ці дві третини вираховуються від необхідної для визнання повноважними загальних зборів релігійної громади. Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту засвідчується підписами членів релігійної громади.

Нагадаємо, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня 2018 року було створено автокефальну помісну Православну Церкву України і затверджений статут нової церкви. Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.

5 січня 2019 року відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм.

3 лютого під час церемонії інтронізації предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія возвели на престол.

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