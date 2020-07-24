В Святой Софии прошёл первый за 86 лет пятничный намаз

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102682 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111968 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116854 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 150303 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116563 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141514 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104245 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102839 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105102 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102293 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Святой Софии прошёл первый за 86 лет пятничный намаз

В Святой Софии прошёл первый за 86 лет пятничный намаз

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. В стамбульском соборе Святой Софии (Айя-София) совершен первый за 86 лет пятничный намаз, передаёт УНН со ссылкой на Anadolu.

Сообщается, что на молитву в здании и на прилегающей территории собрались тысячи верующих мусульман.

В рамках программы, организованной Управлением по делам религии Турции, четыре имама вознесли молитвы с четырех минаретов мечети.

Суру “Фатиха” и шесть первых аятов суры “Бакара” из священного Корана озвучил лично президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство.

Ранее государственный совет Турции отменил постановление правительства страны 1935 года о присвоении зданию бывшего православного собора, а на протяжении последних столетий — мечети, статуса музея.

Спустя несколько часов Эрдоган подписал указ о начале проведений там мусульманских богослужений.

Оппоненты президента считают, что таким образом он пытается поднять свой пошатнувшийся рейтинг.

Турецкий лидер пообещал, что храм с многовековой историей смогут посещать все, и вход будет бесплатным. Тем не менее, у многих наблюдателей вызывает беспокойство вопрос о сохранности древних фресок с изображением христианских святых.

Решение о превращении музея в мечеть вызвало немало споров как в Турции, так и во всем мире. Против этого выступили политические и религиозные деятели в США, Греции и России.

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