В Святой Софии прошёл первый за 86 лет пятничный намаз
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В стамбульском соборе Святой Софии (Айя-София) совершен первый за 86 лет пятничный намаз, передаёт УНН со ссылкой на Anadolu.
Сообщается, что на молитву в здании и на прилегающей территории собрались тысячи верующих мусульман.
В рамках программы, организованной Управлением по делам религии Турции, четыре имама вознесли молитвы с четырех минаретов мечети.
Суру “Фатиха” и шесть первых аятов суры “Бакара” из священного Корана озвучил лично президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство.
Ранее государственный совет Турции отменил постановление правительства страны 1935 года о присвоении зданию бывшего православного собора, а на протяжении последних столетий — мечети, статуса музея.
Спустя несколько часов Эрдоган подписал указ о начале проведений там мусульманских богослужений.
Оппоненты президента считают, что таким образом он пытается поднять свой пошатнувшийся рейтинг.
Турецкий лидер пообещал, что храм с многовековой историей смогут посещать все, и вход будет бесплатным. Тем не менее, у многих наблюдателей вызывает беспокойство вопрос о сохранности древних фресок с изображением христианских святых.
Решение о превращении музея в мечеть вызвало немало споров как в Турции, так и во всем мире. Против этого выступили политические и религиозные деятели в США, Греции и России.