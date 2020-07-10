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Ердоган офіційно зробив собор Святої Софії мечеттю

Ердоган офіційно зробив собор Святої Софії мечеттю

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у п'ятницю офіційно зробив собор Святої Софії мечеттю через кілька годин після того, як суд скасував рішення 1934 року, яке перетворювало його на музей, передає УНН із посиланням на AP.

Так, у п'ятницю Ердоган підписав указ про передачу собору Святої Софії управлінню у справах релігій і оголошення його відкритим для мусульманських молитов.

Нагадаємо, раніше сьогодні вищий адміністративний суд Туреччини - державна рада - скасував указ Кемаля Ататюрка від 1934 року, що перетворював собор Святої Софії на музей.

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