Ердоган офіційно зробив собор Святої Софії мечеттю

Так, у п'ятницю Ердоган підписав указ про передачу собору Святої Софії управлінню у справах релігій і оголошення його відкритим для мусульманських молитов.

Нагадаємо, раніше сьогодні вищий адміністративний суд Туреччини - державна рада - скасував указ Кемаля Ататюрка від 1934 року, що перетворював собор Святої Софії на музей.