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Госсовет Турции позволил вернуть статус мечети собору святой Софии в Стамбуле

Госсовет Турции позволил вернуть статус мечети собору святой Софии в Стамбуле

Киев  •  УНН

 • 17811 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Высший административный суд Турции - Государственный совет - отменил указ 1934 года, превративший собор Святой Софии в музей, передаёт УНН со ссылкой на Daily Sabah.

“Высший административный суд Турции в пятницу отменил постановление правительства 1934 года, которое превратило собор Святой Софии в музей. Долгожданное постановление открывает путь для использования в качестве мечети Стамбульской культовой Святой Софии”, — пишет издание.

Отмечается, что собор Святой Софии, один из самых важных в мире объектов исторического и культурного наследия, был построен в шестом веке во времена Византии и служил резиденцией греческой православной церкви. Он был преобразован в имперскую мечеть с османским завоеванием Стамбула в 1453 году. Собор был преобразован в музей в 1935 году, но с тех пор велись активные дискуссии о преобразовании его обратно в мечеть.

На фоне международной реакции на статус собора Святой Софии Анкара заявила, что вопрос является внутренним делом.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил на прошлой неделе, что обвинения, выдвигаемые против Турции в отношении собора Святой Софии, прямо направлены против суверенитета страны.

Как сообщал УНН, ранее Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Иероним выразил мнение, что Турция не посмеет превратить собор Св. Софии в Стамбуле в мечеть.

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