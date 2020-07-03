Эрдоган о передаче собора Святой Софии под мечеть: любвые обвинения - это нападения на наш суверенитет

“Поскольку мы не совершаем богослужения в других странах, то и другие страны не имеют права вмешиваться в наши богослужения. Выдвинутые по теме собора Святой Софии обвинения являются прямым нападением на наши суверенные права”, — сказал турецкий лидер в ходе выступления в Стамбуле, трансляцию которого вел телеканал.

Как сообщила 5 июня газета Hurriyet, президент Турции Тайип Эрдоган поручил своим помощникам провести всестороннее изучение вопроса о смене статуса собора Святой Софии. На заседании главного совета Партии справедливости и развития Эрдоган подчеркнул, что после соответствующих изменений собор смогут посещать туристы, как и в случае с Голубой мечетью на площади Султанахмет в Стамбуле.

В четверг, 2 июля, Государственный совет Турции обсудил вопрос о возможном изменении статуса собора Святой Софии с музея на мечеть. Телеканал CNN Turk сообщил, что решение Госсовета будет обнародовано в течение ближайших 15 дней. В случае, если он одобрит смену статуса собора, власти республики будут вынуждены предпринять ряд шагов, чтобы преобразовать его в мечеть.

Софийский собор — памятник византийского зодчества. Он возводился в 532-537 гг. по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя. Император хотел, чтобы храм не имел равных в мире, и даже планировал сделать в нем полы из золотых слитков. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть.

В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с христианских фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году собор был включен в состав памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.