Ердоган про передачу собору Святої Софії під мечеть: будь-які звинувачення - це напад на наш суверенітет

“Оскільки ми не здійснюємо богослужіння в інших країнах, то і інші країни не мають права втручатися в наші богослужіння. Висунуті по темі собору Святої Софії звинувачення є прямим нападом на наші суверенні права”, — сказав турецький лідер в ході виступу в Стамбулі, трансляцію якого вів телеканал.

Як повідомила 5 червня газета Hurriyet, президент Туреччини Тайіп Ердоган доручив своїм помічникам провести всебічне вивчення питання про зміну статусу собору Святої Софії. На засіданні головної ради Партії справедливості і розвитку Ердоган підкреслив, що після відповідних змін собор зможуть відвідувати туристи, як і в випадку з Блакитною мечеттю на площі Султанахмет в Стамбулі.

У четвер, 2 липня, Державна рада Туреччини обговорила питання про можливу зміну статусу собору Святої Софії з музею на мечеть. Телеканал CNN Turk повідомив, що рішення Держради буде оприлюднено протягом найближчих 15 днів. У разі, якщо він схвалить зміну статусу собору, влада республіки буде змушена вжити ряд кроків, щоб перетворити його в мечеть.

Софійський собор — пам’ятник візантійського зодчества. Він будувався в 532-537 рр. за вказівкою імператора Юстиніана, який вирішив увічнити славу Константинополя. Імператор хотів, щоб храм не мав рівних у світі, і навіть планував зробити в ньому підлогу з золотих злитків. Після падіння Візантійської імперії в 1453 році собор був перероблений в мечеть.

У 1935 році, згідно з декретом уряду Туреччини, підписаним засновником сучасної турецької держави Кемалем Ататюрком, собор став музеєм, а з християнських фресок і мозаїк були зчищені шари штукатурки, які приховували їх. У 1985 році собор був включений до складу пам’яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.