Ердоган про передачу собору Святої Софії під мечеть: будь-які звинувачення - це напад на наш суверенітет

ukru
Ексклюзив
08:24 • 56117 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 103760 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 107142 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 167123 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 138887 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 147140 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148378 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129307 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183272 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126303 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 32420 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 126103 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 112321 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 112561 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 99929 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 56117 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 103760 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 107142 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 99929 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 133380 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 105501 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 106055 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 123687 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 140158 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 138131 перегляди
Актуальне
Ердоган про передачу собору Святої Софії під мечеть: будь-які звинувачення - це напад на наш суверенітет

Ердоган про передачу собору Святої Софії під мечеть: будь-які звинувачення - це напад на наш суверенітет

Київ • УНН

 • 14948 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Президент Туреччини Тайіп Ердоган відкинув в п’ятницю критику ряду держав щодо можливої зміни статусу собору Святої Софії з музею на мечеть, пише УНН з посиланням на місцевий телеканал CNN Turk.

“Оскільки ми не здійснюємо богослужіння в інших країнах, то і інші країни не мають права втручатися в наші богослужіння. Висунуті по темі собору Святої Софії звинувачення є прямим нападом на наші суверенні права”, — сказав турецький лідер в ході виступу в Стамбулі, трансляцію якого вів телеканал.

Як повідомила 5 червня газета Hurriyet, президент Туреччини Тайіп Ердоган доручив своїм помічникам провести всебічне вивчення питання про зміну статусу собору Святої Софії. На засіданні головної ради Партії справедливості і розвитку Ердоган підкреслив, що після відповідних змін собор зможуть відвідувати туристи, як і в випадку з Блакитною мечеттю на площі Султанахмет в Стамбулі.

У четвер, 2 липня, Державна рада Туреччини обговорила питання про можливу зміну статусу собору Святої Софії з музею на мечеть. Телеканал CNN Turk повідомив, що рішення Держради буде оприлюднено протягом найближчих 15 днів. У разі, якщо він схвалить зміну статусу собору, влада республіки буде змушена вжити ряд кроків, щоб перетворити його в мечеть.

Софійський собор — пам’ятник візантійського зодчества. Він будувався в 532-537 рр. за вказівкою імператора Юстиніана, який вирішив увічнити славу Константинополя. Імператор хотів, щоб храм не мав рівних у світі, і навіть планував зробити в ньому підлогу з золотих злитків. Після падіння Візантійської імперії в 1453 році собор був перероблений в мечеть.

У 1935 році, згідно з декретом уряду Туреччини, підписаним засновником сучасної турецької держави Кемалем Ататюрком, собор став музеєм, а з християнських фресок і мозаїк були зчищені шари штукатурки, які приховували їх. У 1985 році собор був включений до складу пам’яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32