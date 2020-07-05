Глава Элладской церкви о намерении Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечуть: турки не посмеют это сделать

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 26708 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 41268 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 107933 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 117054 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120881 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 157583 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118581 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 146636 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104709 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102936 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

5 марта, 01:24 • 100979 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 86197 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 71661 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 99314 просмотра
Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

5 марта, 03:14 • 41222 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 118247 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 157583 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 146636 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 396881 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 347109 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 11461 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 15656 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 94562 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 109826 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 137739 просмотра
Актуальное
Глава Элладской церкви о намерении Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечуть: турки не посмеют это сделать

Глава Элладской церкви о намерении Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечуть: турки не посмеют это сделать

Киев  •  УНН

 • 40641 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Иероним выразил мнение, что Турция не посмеет превратить собор Св. Софии в Стамбуле в мечеть. Об этом он заявил в воскресенье греческому телеканалу Mesogeios TV, пишет УНН.

“Они (турки) играют в любые игры, которые попадают в их руки. Это тоже игра. Я считаю, что они не посмеют”, — сказал архиепископ, отвечая на вопрос, пойдет ли Турция на то, чтобы превратить собор Святой Софии из музея в мечеть.

В четверг официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас заявил на брифинге, что Греция призывает Турцию не превращать собор Св. Софии в Стамбуле в мечеть, считая, что этот памятник всемирного наследия ЮНЕСКО должен оставаться музеем. По его словам, проблема Святой Софии — не греко-турецкая, а всемирная. Собор Святой Софии является “памятником всемирного культурного наследия”, напомнил Пецас, сказав, что очень многие страны, включая США, призывают Турцию не делать шаг, который создаст огромный психологический разрыв между Турцией и христианским миром. Пецас выразил надежду на то, что турецкое руководство примет это “серьезно во внимание”.

В мае МИД Греции назвал недопустимым чтение суры корана в соборе Св. Софии в Стамбуле, выразив мнение, что эта акция оскорбляет международное сообщество и бросает вызов религиозным чувствам христиан во всем мире. Заявление МИД было распространено в связи с чтением корана в соборе на годовщину падения Константинополя в 1453 году. В июне Священный синод Элладской православной церкви (ЭПЦ) заявил, что превращение собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть вызвало бы сильный протест христиан во всем мире, и попросил правительство Турции проявить благоразумие, сохранив нынешний статус данного собора.

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата (РПЦ) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) выразил опасения за судьбу византийских христианских мозаик в соборе Святой Софии в Стамбуле, если памятнику будет возвращен статус мечети, передает агентство ТАСС.

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Государственный совет Турции 2 июля провел заседание для обсуждения вопроса о возможном изменении статуса собора Святой Софии. Обсуждение, по данным канала, продлилось всего 17 минут. По его итогам сообщалось, что решение Госсовета будет распространено в течение ближайших 15 дней. Поручение проработать вопрос об изменении статуса собора президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал на заседании главного совета Партии справедливости и развития, председателем которой является.

Позже Эрдоган сообщил, что любые обвинения в этом вопросе — это нападение на суверенитет Турции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы