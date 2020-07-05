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Глава Елладської церкви про наміри Ердогана перетворити собор Святої Софії на мечеть: турки не посміють це зробити

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Предстоятель Елладської православної церкви, архієпископ Ієронім висловив думку, що Туреччина не посміє перетворити собор Св. Софії у Стамбулі в мечеть. Про це він заявив у неділю грецькому телеканалу Mesogeios TV, пише УНН.

“Вони (турки) грають в будь-які ігри, які потрапляють у їх руки. Це теж гра. Я вважаю, що вони не посміють”, — сказав архієпископ, відповідаючи на питання, чи піде Туреччина на те, щоб перетворити собор Святої Софії з музею в мечеть.

У четвер офіційний представник грецького уряду Стеліос Пецас заявив на брифінгу, що Греція закликає Туреччину не перетворювати собор Св. Софії в Стамбулі в мечеть, вважаючи, що цей пам’ятник всесвітньої спадщини ЮНЕСКО повинен залишатися музеєм. За його словами, проблема Святої Софії — не греко-турецька, а всесвітня. Собор Святої Софії є “пам’ятником всесвітньої культурної спадщини”, нагадав Пецас, сказавши, що дуже багато країн, включаючи США, закликають Туреччину не робити крок, який створить величезний психологічний розрив між Туреччиною і християнським світом. Пецас висловив надію на те, що турецьке керівництво прийме це “серйозно до уваги”.

У травні МЗС Греції назвало неприпустимим читання сури корану в соборі Св. Софії у Стамбулі, висловивши думку, що ця акція ображає міжнародне співтовариство і кидає виклик релігійним почуттям християн у всьому світі. Заява МЗС була поширена в зв’язку з читанням Корану в соборі на річницю падіння Константинополя у 1453 році. У червні Священний синод Елладської православної церкви (ЕПЦ) заявив, що перетворення собору Святої Софії в Стамбулі з музею в мечеть викликало б сильний протест християн у всьому світі, і попросив уряд Туреччини проявити розсудливість, зберігши нинішній статус даного собору.

Голова Синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату (РПЦ) митрополит Волоколамський Іларіон (Алфєєв) висловив побоювання за долю візантійських християнських мозаїк в соборі Святої Софії у Стамбулі, якщо пам’ятнику буде повернений статус мечеті, передає агентство ТАСС.

Раніше телеканал CNN Turk повідомив, що Державна рада Туреччини 2 липня провела засідання для обговорення питання про можливу зміну статусу собору Святої Софії. Обговорення, за даними каналу, тривало всього 17 хвилин. За його підсумками повідомлялося, що рішення Держради буде поширено протягом найближчих 15 днів. Доручення опрацювати питання про зміну статусу собору президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган дав на засіданні головної ради Партії справедливості і розвитку, головою якої є.

Пізніше Ердоган повідомив, що будь-які звинувачення в цьому питанні — це напад на суверенітет Туреччини.

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