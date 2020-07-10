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Держрада Туреччини дозволила повернути статус мечеті собору святої Софії в Стамбулі

Держрада Туреччини дозволила повернути статус мечеті собору святої Софії в Стамбулі

Київ • УНН

 • 17820 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Вищий адміністративний суд Туреччини - Державна рада - скасував указ 1934 року народження, який перетворив собор Святої Софії в музей, передає УНН з посиланням на Daily Sabah.

"Вищий адміністративний суд Туреччини в п'ятницю скасував постанову уряду 1934 року народження, яка перетворила собор Святої Софії в музей. Довгоочікувана постанова відкриває шлях для використання як мечеті Стамбульської культової Святої Софії", - пише видання.

Відзначається, що собор Святої Софії, один з найважливіших в світі об'єктів історичної та культурної спадщини, був побудований в шостому столітті за часів Візантії і служив резиденцією грецької православної церкви. Він був перетворений в імперську мечеть з османським завоюванням Стамбула в 1453 році. Собор був перетворений в музей в 1935 році, але з тих пір велися активні дискусії про перетворення його назад в мечеть.

На тлі міжнародної реакції на статус собору Святої Софії Анкара заявила, що питання є внутрішньою справою.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив минулого тижня, що звинувачення, висунуті проти Туреччини щодо собору Святої Софії, прямо спрямовані проти суверенітету країни.

Як повідомляв УНН, раніше Предстоятель Елладської православної церкви, архієпископ Ієронім висловив думку, що Туреччина не посміє перетворити собор Св. Софії в Стамбулі в мечеть.

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