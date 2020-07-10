Эрдоган официально сделал собор Святой Софии мечетью
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу официально сделал собор Святой Софии мечетью через несколько часов после того, как суд отменил решение 1934 года, которое превращало его в музей, передает УНН со ссылкой на AP.
Так, в пятницу Эрдоган подписал указ о передаче собора Святой Софии управлению по делам религий и объявления его открытым для мусульманских молитв.
Напомним, ранее сегодня высший административный суд Турции - государственный совет - отменил указ Кемаля Ататюрка от 1934 года, который превращал собор Святой Софии в музей.