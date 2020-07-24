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У Святій Софії пройшов перший за 86 років п'ятничний намаз

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. У стамбульському соборі Святої Софії (Айя-Софія) здійснений перший за 86 років п'ятничний намаз, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Повідомляється, що на молитву в будівлі і на прилеглій території зібралися тисячі віруючих мусульман.

В рамках програми, організованої Управлінням у справах релігії Туреччини, чотири імама піднесли молитви з чотирьох мінаретів мечеті.

Суру "Фатіха" і шість перших аятов сури "Бакара" з священного Корану озвучив особисто президент Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє агентство.

Раніше державна рада Туреччини скасувала постанову уряду країни 1935 року про присвоєння будівлі колишнього православного собору, а протягом останніх століть - мечеті, статусу музею.

Через кілька годин Ердоган підписав указ про початок проведення там мусульманських богослужінь.

Опоненти президента вважають, що таким чином він намагається підняти свій рейтинг.

Турецький лідер пообіцяв, що храм з багатовіковою історією зможуть відвідувати всі, і вхід буде безкоштовним. Проте, у багатьох спостерігачів викликає занепокоєння питання про збереження стародавніх фресок із зображенням християнських святих.

Рішення про перетворення музею в мечеть викликало чимало суперечок як в Туреччині, так і в усьому світі. Проти цього виступили політичні та релігійні діячі в США, Греції та Росії.

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