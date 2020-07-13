Всесвітня Рада Церков засмучена через зміну статусу собору Святої Софії

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Глава Всесвітньої ради церков написав лист президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану, висловивши свої “печаль і засмучення” з приводу рішення Туреччини змінити статус Стамбульської пам’ятки собору Святої Софії (Айя-Софія) з музею на мечеть, пише Associated Press, передає УНН.

“Як музей всесвітньої спадщини, Айя-Софія була місцем відкритості, зустрічі та натхнення для людей з усіх країн”, сказав тимчасовий генеральний секретар Іоан Саука в листі.

Собор Святої Софії був побудований 1500 років тому як православний християнський собор і перетворений на мечеть після завоювання Османами Константинополя, нині Стамбула, в 1453 році. Світський турецький уряд вирішив в 1934 році зробити його музеєм, і тепер мільйони туристів щорічно відвідують цю пам’ятку.

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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган офіційно перетворив православний собор назад в мечеть в п’ятницю і оголосив його відкритим для мусульманського поклоніння через кілька годин після того, як високий суд анулював рішення уряду 1934 року.

Саука сказав, що статус музею був “потужним виразом” прихильності Туреччини до інклюзивності та світськості. Він закликав Ердогана переглянути рішення “в інтересах сприяння взаєморозумінню, повазі, діалогу і співпраці, а також щоб уникнути культивування старої ворожості і розбіжностей”.

За даними ВРЦ, в його склад входять 350 протестантських, православних і англіканських церков, які налічують близько 500 мільйонів віруючих.

Ердоган, який є глибоко віруючим мусульманином, часто використовував тему Айя-Софії для того, щоб заручитися підтримкою своєї партії, котра сповідує іслам. Це рішення викликало глибоке занепокоєння серед православних християн і сильну критику з боку сусідньої Греції.

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