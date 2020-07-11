Ердоган про указ передати Святу Софію під мечеть: думки інших країн не змінять наше рішення

“Туреччина прийняла рішення про зміну статусу Айя-Софії з музею на мечеть, грунтуючись на бажання і волю народу. Думка інших країн не може вплинути на наше рішення”, — наводить слова турецького лідера Anadolu.

У п’ятницю Державна рада Туреччини скасував постанову уряду 1934 року про присвоєння собору Святої Софії статусу музею. Потім Ердоган підписав указ, згідно з яким в Айя-Софії відновляться мусульманські поклоніння.

Відзначимо, що особливо негативний вплив дане рішення зробило на і так непрості відносини Туреччини з Грецією.