Ердоган про указ передати Святу Софію під мечеть: думки інших країн не змінять наше рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив в суботу, що думка інших держав не змінить рішення Анкари про зміну статусу собору Святої Софії з музею на мечеть, пише УНН з посиланням на державне турецьке агентство Anadolu.
“Туреччина прийняла рішення про зміну статусу Айя-Софії з музею на мечеть, грунтуючись на бажання і волю народу. Думка інших країн не може вплинути на наше рішення”, — наводить слова турецького лідера Anadolu.
У п’ятницю Державна рада Туреччини скасував постанову уряду 1934 року про присвоєння собору Святої Софії статусу музею. Потім Ердоган підписав указ, згідно з яким в Айя-Софії відновляться мусульманські поклоніння.
Відзначимо, що особливо негативний вплив дане рішення зробило на і так непрості відносини Туреччини з Грецією.