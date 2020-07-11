Эрдоган о указе передать Святую Софию под мечеть: мнения других стран не изменят наше решение

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что мнение других государств не изменит решение Анкары о смене статуса собора Святой Софии с музея на мечеть, пишет УНН со ссылкой на государственное турецкое агентство Anadolu.

“Турция приняла решение о смене статуса Айя-Софии с музея на мечеть, основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение”, — приводит слова турецкого лидера Anadolu.

В пятницу Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Затем Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения.

Отметим, что особенно негативное влияние данное решение оказало на и так непростые отношения Турции с Грецией.

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