Всемирный Совет Церквей опечален из-за смены статуса собора Святой Софии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Глава Всемирного совета церквей написал письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, выразив свои "печаль и огорчение" по поводу решения Турции изменить статус Стамбульской достопримечательности собора Святой Софии (Айя-София) с музея на мечеть, пишет Associated Press, передает УНН.
“Как музей всемирного наследия, Айя-София была местом открытости, встречи и вдохновения для людей из всех стран”, сказал временный генеральный секретарь Иоанн Саука в письме.
Собор Святой Софии был построен 1500 лет назад как православный христианский собор и превращен в мечеть после завоевания Османами Константинополя, ныне Стамбул, в 1453 году. Светское турецкое правительство решило в 1934 году сделать его музеем, и теперь миллионы туристов ежегодно посещают это место.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально превратил православный собор обратно в мечеть в пятницу и объявил его открытым для мусульманского поклонения через несколько часов после того, как высокий суд аннулировал решение правительства 1934 года.
Саук сказал, что статус музея был “мощным выражением” приверженности Турции в инклюзивности и светскости. Он призвал Эрдогана пересмотреть решение “в интересах содействия взаимопониманию, уважению, диалогу и сотрудничеству, а также во избежание культивирования старой враждебности и разногласий”.
По данным ВСЦ, в его состав входят 350 протестантских, православных и англиканских церквей, которые насчитывают около 500 млн верующих.
Эрдоган, будучи глубоко верующим мусульманином, часто использовал тему Айя-Софии для того, чтобы заручиться поддержкой своей партии, исповедующей ислам. Это решение вызвало глубокое беспокойство среди православных христиан и сильную критику со стороны соседней Греции.