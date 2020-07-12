Папа Римський заявив, що йому боляче через ситуацію довкола Святої Софії у Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Папа Римський Франциск повідомив, що йому боляче через надання статусу мечеті музею собору Святої Софії. Про це він сказав під час недільного звернення до вірян на площі Святого Петра у Ватикані, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Я думками у Стамбулі, думаю про Святу Софію і мені боляче”, цитує агентство слова понтифіка.
Нагадаємо, Державна рада Туреччини скасував постанову уряду 1934 року про присвоєння собору Святої Софії статусу музею. Потім Ердоган підписав указ, згідно з яким в Айя-Софії відновляться мусульманські поклоніння.
Відзначимо, що особливо негативний вплив дане рішення справило на і так непрості відносини Туреччини з Грецією.
Собор Святої Софії був заснований імператором Візантії Юстиніаном і відкритий в 537 році. Собор залишався найбільшим християнським храмом у світі понад тисячу років, поки не був перебудований турками в 1453 році в мечеть Айя-Софія після падіння Константинополя.
У 1934 році засновник сучасної Туреччини Кемаль Ататюрк підписав декрет, що перетворює мечеть в музей. Через кілька десятиліть він був включений в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО