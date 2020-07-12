Папа Римский заявил, что ему больно из-за ситуации вокруг Святой Софии в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Папа Римский Франциск сообщил, что ему больно из-за предоставления статуса мечети музею собора Святой Софии. Об этом он сказал во время воскресного обращения к верующим на площади Святого Петра в Ватикане, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Я мыслями в Стамбуле, думаю о Святой Софии и мне больно", - цитирует агентство слова понтифика.
Напомним, Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собора Святой Софии статуса музея. Затем Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения.
Отметим, что особенно негативное влияние данное решение оказало на и без того непростые отношения Турции с Грецией.
Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.
В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращает мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО