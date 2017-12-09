В столкновениях у израильской границы пострадало более тысячи палестинцев

Кроме того, как сообщает издание, израильская армия пустила слезоточивый газ против палестинских подростков, которые готовились к акции протеста в 500 метрах от границы с Израилем возле поселения Бейт-Эль.

Как сообщал УНН, время столкновений с израильской армией близ границы Газы погибли двое палестинских демонстрантов.

Напомним, катализатором столкновений на палестинской стало заявление президента США Дональда Трампа, который признал Иерусалим столицей Израиля.