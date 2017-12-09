В столкновениях у израильской границы пострадало более тысячи палестинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. По данным Министерства здравоохранения Палестины, в массовых столкновениях на границе с Израилем пострадало уже более тысячи палестинцев. Об этом, ссылаясь на министерство, сообщило издание “РИА Новости”, передает УНН.
Кроме того, как сообщает издание, израильская армия пустила слезоточивый газ против палестинских подростков, которые готовились к акции протеста в 500 метрах от границы с Израилем возле поселения Бейт-Эль.
Как сообщал УНН, время столкновений с израильской армией близ границы Газы погибли двое палестинских демонстрантов.
Напомним, катализатором столкновений на палестинской стало заявление президента США Дональда Трампа, который признал Иерусалим столицей Израиля.