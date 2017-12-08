Сутички в Газі: двоє вбито, понад 200 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Два палестинських демонстранти загинули під час зіткнень з ізраїльською армією поблизу кордону Гази. Відповідно до інформації Міністерства охорони здоров'я Палестини, ще близько 250 осіб отримали поранення, передає УНН з посиланням на ANSA.
У той же час, відповідно до повідомлень Міжнародної організації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, 217 осіб отримали поранення, з них 162 особи постраждали від дії сльозогінного газу, 45 отримали ушкодження гумовими кулями, ще семеро отримали поранення з вогнепальної зброї.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я Палестини повідомили про першу смерть після початку сутичок на палестинській території після того, як президент Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю.