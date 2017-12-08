Столкновения в Газе: двое убиты, более 200 раненых

В то же время, согласно сообщениям Международной организации Красного Креста и Красного Полумесяца, 217 человек получили ранения, из них 162 человека пострадали от действия слезоточивого газа, 45 получили повреждения резиновыми пулями, еще семеро получили ранения из огнестрельного оружия.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Палестины сообщили о первой смерти после начала столкновений на палестинской территории после того, как президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.