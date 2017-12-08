Протести в Газі: одна людина загинула та ще 35 отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. В результаті масових протестів, викликаних через рішення президента США Дональда трампа щодо визнання статусу Єрусалима, 30-річний мешканець Гази був убитий і ще десятки були поранені в сутичках між ізраїльськими силами та протестуючими уздовж кордону Гази та Ізраїлю. Про це в п’ятницю повідомило Міністерство охорони здоров'я Палестини, передає УНН з посиланням на AP.
Міністерство заявило, що Мухаммед аль-Масрі помер у п'ятницю після того, як був вражений пострілом на півдні від сектора Газа в районі Хан-Юніс, і що понад 35 палестинців отримали поранення, двоє – важкого ступеня.
Це була перша смерть після початку сутичок на палестинській території після того, як президент Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю.
Ізраїльські військові заявили, що під час зіткнень вздовж прикордонної огорожі військовослужбовці "стріляли вибірково по двох основних підбурювачів" і підтвердили, що влучили.
Як повідомляв УНН, Ізраїль завдав удару по сектору Газа з бойових літаків і танків у четвер ввечері.