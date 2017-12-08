Протести в Газі: одна людина загинула та ще 35 отримали поранення

КИЇВ. 8 грудня. УНН. В результаті масових протестів, викликаних через рішення президента США Дональда трампа щодо визнання статусу Єрусалима, 30-річний мешканець Гази був убитий і ще десятки були поранені в сутичках між ізраїльськими силами та протестуючими уздовж кордону Гази та Ізраїлю. Про це в п’ятницю повідомило Міністерство охорони здоров'я Палестини, передає УНН з посиланням на AP.