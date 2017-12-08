Протесты в Газе: один человек погиб и еще 35 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В результате массовых протестов, вызванных из-за решения президента США Дональда Трампа о признании статуса Иерусалима, 30-летний житель Газы был убит и еще десятки были ранены в столкновениях между израильскими силами и протестующими вдоль границы Газы и Израиля. Об этом в пятницу сообщило Министерство здравоохранения Палестины, передает УНН со ссылкой на AP.
Министерство заявило, что Мухаммед аль-Масри умер в пятницу после того, как был поражен выстрелом к югу от сектора Газа в районе Хан-Юнис, и более 35 палестинцев получили ранения, двое - тяжелой степени.
Это была первая смерть после начала столкновений на палестинской территории после того, как президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.
Израильские военные заявили, что во время столкновений вдоль пограничной ограждения военнослужащие "стреляли выборочно по двум основным подстрекателей" и подтвердили, что попали.
Как сообщал УНН, Израиль нанес удар по сектору Газа с боевых самолетов и танков в четверг вечером.