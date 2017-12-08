Ізраїль ударив по Газі, постраждалих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Ізраїль завдав удару по сектору Газа з бойових літаків і танків у четвер ввечері. Про це повідомляє видання Daily Sabah, посилаючись на повідомлення ізраїльської армії, передає УНН.
Армія заявила, що звільнила з обидві цілі "терористичних організацій" у відповідь на три ракетні обстріли з Гази, які відбулись на початку четверга.
Як повідомляється, ізраїльські ракетні атаки прийшлись на сектор Газа та на порожньому полі на півдні Ізраїлю, під час ударів ніхто не постраждав.
Цей звіт з регіону надійшов невдовзі після того, як президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю.
Нагадаємо, 6 грудня Президент Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду США почати підготовку до переносу туди посольство США.
Як повідомляв УНН, Рада Безпеки ООН збереться в п’ятницю для обговорення ситуації, що склалася після оголошення президентом відповідного рішення.