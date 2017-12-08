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Ізраїль ударив по Газі, постраждалих немає

Ізраїль ударив по Газі, постраждалих немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Ізраїль завдав удару по сектору Газа з бойових літаків і танків у четвер ввечері. Про це повідомляє видання Daily Sabah, посилаючись на повідомлення ізраїльської армії, передає УНН.

Армія заявила, що звільнила з обидві цілі "терористичних організацій" у відповідь на три ракетні обстріли з Гази, які відбулись на початку четверга.

Як повідомляється, ізраїльські ракетні атаки прийшлись на сектор Газа та на порожньому полі на півдні Ізраїлю, під час ударів ніхто не постраждав.

Цей звіт з регіону надійшов невдовзі після того, як президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю.

Нагадаємо, 6 грудня Президент Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду США почати підготовку до переносу туди посольство США.

Як повідомляв УНН, Рада Безпеки ООН збереться в п’ятницю для обговорення ситуації, що склалася після оголошення президентом відповідного рішення.

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