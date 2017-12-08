Израиль ударил по Газе, пострадавших нет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Израиль нанес удар по сектору Газа с боевых самолетов и танков в четверг вечером. Об этом сообщает издание Daily Sabah, ссылаясь на сообщение израильской армии, передает УНН.
Армия заявила, что освободила из обе цели "террористических организаций" в ответ на три ракетные обстрелы из Газы, которые состоялись в начале четверга.
Как сообщается, израильские ракетные атаки пришлись на сектор Газа и на пустом поле на юге Израиля, во время ударов никто не пострадал.
Этот отчет из региона поступил вскоре после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.
Напомним, 6 декабря Президент Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству США начать подготовку к переносу туда посольство США.
Как сообщал УНН, Совет Безопасности ООН соберется в пятницу для обсуждения ситуации , сложившейся после объявления президентом соответствующего решения.