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У сутичках біля ізраїльського кордону пострадало більше тисячі палестинців

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. За даними Міністерства охорони здоровя Палестини, в масових сутичках на кордоні з Ізраїлем постраждало вже більше тисячі палестинців. Про це, посилаючись на міністерство, повідомило видання “РІА Новини”, передає УНН.

Окрім того, як повідомляє видання, ізраїльська армія пустила сльозогінний газ проти палестинських підлітків, які готувались до акції протесту в 500 метрах від кордону з Ізраїлем біля поселення Бейт-Ель.

Як повідомляв УНН, під час зіткнень з ізраїльською армією поблизу кордону Гази загинули двоє палестинських демонстрантів.

Нагадаємо, каталізатором сутичок на палестинській стала заява президента США Дональда Трампа, який визнав Єрусалим столицею Ізраїлю.

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