В суде по MH17 обнародовали ранее неизвестные телефонные разговоры боевиков

Адвокаты объяснили, что воссоздали записи телефонных звонков для того, чтобы "лучше продемонстрировать" использование боевиками кодовых слов в разговоре.

Первым был обнародован разговор от 11 июля 2014 года, 10:59:10:

- Ты что хотел?

- Я хотел, вопрос такой: что вот друзья наши, у них тоже с "огурцами" трудно, они получили на дачу "маленькие огурчата", а куда-то там усилить кого-то, а большие сэкономить. То есть сегодня мы без "огурцов". Я могу только "пчелами" пошуметь вместе с "Кротом".

- Я понял. Давай сюда ко мне быстро..., ты нужен здесь, и людей заберешь. Очень хороших людей. Ты здесь срочно нужен.

- Я понял, я еду.

Пулатов пояснил, что речь идет о боеприпасах ("огурцы", "пчелы").

Следующий звонок от 17 июля, в 12:42:57:

- Алло, Олег (Пулатов - ред.), я в Снежном, у фуршета, с "игрушкой".

- Я понял, я еду... как раз.

- Все, я тебя жду здесь.

Комментируя разговор, Пулатов заявил, что термин "игрушка" употреблялся как правило к "переносному приспособлению для решения тех или иных задач".

Следующий обнародованный разговор состоялся 17 июля в 21:40:49:

- Да?

- Алло, Олег, а ты не можешь связаться с этими бойцами из этой "коробочки" новой, они *** вообще делись, и куда они поехали?..

- Они ехали... навстречу...

- Да, вот я поехал сюда, их нет в месте сбора.

- А...

- И *** бойца своего они одного забыли.

- Моего бойца одного?

- Своего, своего!

- А, своего....

- ... у фуршета, * **** ...

- И с тобой один их боец?

- Ну да.

- А их нет... Сейчас я попробую с ними связаться.

В данном случае, по словам Пулатова, "коробочка" - это трофейная техника.

Следующий разговор произошел 16 июля в 18:12:49, он длился 15 минут, далее приводится фрагмент разговора:

- Слушаю тебя, алло.

- Добрый день.

- Добрый.

- У меня, как бы, немного информации там... записать есть куда, не удобно?

- Говори, я постараюсь запомнить.

- Значит по основным специальностям: минус один командир танка, минус два танка неисправного вооружения.

- Якобы, стабилизаторы, я знаю уже.

- Далее, один БТР... плюс одна БМП, но без главного...

....

- "Стрела" выведена из строя.

- * твою мать.

- Значит ... я постараюсь две "коробочки" вытащить на Снежное и "Стрелу" туда же для организации ремонта...

- Олег, послушай меня! Кого-то срочно сюда, потому что некем действительно отправить, и у меня надо забрать три танка.

- Мне некого отправить отсюда.

- А танкист здесь, не у ВС так?

- Танкист у "Крота".

- Где у "Крота" - у него там или тут у меня?

- Нет, он в Мариновке.

- ... Я отправлю три танка.

...

- То есть ты считаешь, что танки там не нужны?

- Нет, танки не нужны, пока. Нужна только дальнобойная артиллерия и хорошая ПВО, так как самолет с большой высоты работал, фактически ни одна система его не достигала.

По словам Пулатова, якобы "80% всего разговора", который длился 15 минут, был дезинформационным вбросом.

Защита также воспроизвела звонок, в котором якобы подозреваемому звонит кто-то из позывным "Кореец", звонок от 17 июля, в 19:01:35:

- Да, брат.

- Ты звонил, брат?

- Да, конечно же, ты переживал. Так вот, я тебе докладываю: значит твой брат по крови сбил "СУ-шку", которая буквально за минуту до этого сбила вот этот гражданский самолет, так что он вообще герой *** всего, понимаешь!? Китайцы не успели возмутиться, а им уже - пожалуйста, сейчас пленного этого еду искать.

...

- Я понял, брат, спасибо за хорошую новость.

- Да так, все нормально, молодец он ***, как только его сбил, так же тут же подхватили, это вообще...

- Шикарно.

Пулатов заявил, что не может узнать разговор, но подтвердил подлинность всех аудиозаписей. По его словам, "брат по крови" - это установка "Стрела 10", которая "отработала" по СУ-25 ВСУ.

Подозреваемый в то же время подтвердил подлинность всех аудиозаписей, воспроизведенных стороной защиты.

Ранее сегодня в Нидерландах возобновился судебный процесс по делу о сбивании МН17.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-ей бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Отметим, процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17.

Подозреваемые - трое граждан России и один - Украины: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 "Малазийских авиалиний".

Слушания проходят в окружном суде Гааги в Судебном комплексе Схипхол.