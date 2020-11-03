В Нидерландах возобновился судебный процесс по делу о сбитии МН17
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сегодня, 3 ноября, в окружном суде Гааги в Нидерландах возобновились слушания по делу о сбитии малазийского Boeing рейса МН17 в июле 2014 году на Донбассе, передает корреспондент УНН.
Так, судебное заседание началось в 11:00. Сегодня выступает сторона защиты одного из четырех обвиняемых Олега Пулатова.
Защита Пулатова указала, что им нужно 2-3 дня, чтобы аргументировать запросы на расследование и причины, по которым они нужны.
Сторона защиты начала с аргументации, почему запросы на расследование не могли быть представлены ранее - в частности, начиная с размера и сложности и недоступности дела MH17.
Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-1 бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.
Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17.
Подозреваемые - три гражданина России и один - Украины - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.
Слушания проходят в окружном суде Гааги в Судебном комплексе Схипхол.