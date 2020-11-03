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У Нідерландах відновився судовий процес у справі про збиття МН17

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сьогодні, 3 листопада, в окружному суді Гааги в Нідерландах відновилися слухання у справі про збиття малазійського Boeing рейсу МН17 у липні 2014 року на Донбасі, передає кореспондент УНН.

Так, судове засідання розпочалось об 11:00. Сьогодні виступає сторона захисту одного з чотирьох обвинувачуваних Олега Пулатова.

Захист Пулатова вказав, що їм потрібно 2-3 дні, щоб аргументувати запити на розслідування та причини, з яких вони потрібні.

Сторона захисту почала з аргументації, чому запити на розслідування не могли бути подані раніше - зокрема, починаючи з розміру та складності та недоступності справи MH17.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-ій бригаді із міста Курська у Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.

Підозрювані - три громадянина Росії і один - України - Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.

Слухання проходять в окружному суді Гааги в Судовому комплексі Схіпхол.

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