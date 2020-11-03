У суді по MH17 оприлюднили раніше невідомі телефонні розмови бойовиків

Адвокати пояснили, що відтворили записи телефонних дзвінків для того, щоб "краще продемонструвати" використання бойовиками кодових слів у розмові.

Першою була оприлюднена розмова від 11 липня 2014 року, 10:59:10:

- Ти що хотів?

- Я хотів, питання таке: що ось друзі наші, у них теж з "огірками" сутужно, вони отримали на дачу "маленькі огурчата", а кудись там посилити когось, а великі заощадити. Тобто сьогодні ми без "огірків". Я можу тільки "бджолами" пошуміти разом з "Кротом".

- Я зрозумів. Давай сюди до мене швидко..., ти потрібен тут, і людей забереш. Дуже хороших людей. Ти тут терміново потрібен.

- Я зрозумів, я їду.

Пулатов пояснив, що мова йде про боєприпаси ("огірки", "бджоли").

Наступний дзвінок від 17 липня, в 12:42:57:

- Алло, Олег (Пулатов - ред.), я в Сніжному, біля фуршету, з "іграшкою".

- Я зрозумів, я їду... якраз.

- Все, я тебе чекаю тут.

Коментуючи розмову, Пулатов заявив, що термін "іграшка" вживався як правило до "переносного пристосування для вирішення тих чи інших завдань".

Наступна оприлюднена розмова відбулася 17 липня в 21:40:49:

- Так?

- Алло, Олеже, а ти не можеш зв'язатися з цими бійцями з цієї "коробочки" нової, де вони *** взагалі поділися, і куди вони поїхали?..

- Вони ж їхали ... назустріч...

- Так, ось я поїхав сюди, їх немає в місці збору.

- А...

- І *** бійця свого вони одного забули.

- Мого бійця одного?

- Свого, свого!

- А, свого....

- ... біля фуршету, * **** ...

- І з тобою один їхній боєць?

- Ну так.

- А їх немає... Зараз я спробую з ними зв'язатися.

У даному випадку, за словами Пулатова, "коробочка" - це трофейна техніка.

Наступна розмова стався 16 липня о 18:12:49, вона тривала 15 хвилин, далі наводиться фрагмент розмови:

- Слухаю тебе, алло.

- Добрий день.

- Добрий.

- У мене, як би, трошки інформації там... записати є куди, чи не зручно?

- Говори, я постараюся запам'ятати.

- Значить за основними спеціальностями: мінус один командир танка, мінус два танка несправного озброєння.

- Нібито, стабілізатори, я знаю вже.

- Далі, один БТР... плюс одна БМП, але без головного...

....

- "Стріла" виведена із ладу.

- * твою мать.

- Значить, ... я постараюся дві "коробочки" витягнути на Сніжне і "Стрілу" туди ж для організації ремонту...

- Олеже, послухай мене! Когось терміново сюди, тому що немає ким дійсно відправити, і у мене треба забрати три танки.

- Мені нема кого відправити звідси.

- А танкіст тут, не у ВС так?

- Танкіст у "Крота".

- Де у "Крота" - у нього там або тут у мене?

- Ні, він у Маринівці.

- ... Я відправлю три танки.

...

- Тобто ти вважаєш, танки там не потрібні?

- Ні, танки не потрібні, поки. Потрібна тільки далекобійна артилерія і хороша ППО, тому що літак з великої висоти працював, фактично жодна система його не досягала.

За словами Пулатова, нібито "80% усієї розмови", яка тривала 15 хвилин, була дезінформаційним вкидом.

Захист також відтворив дзвінок, у якому нібито підозрюваному дзвонить хтось із позивним "Кореєць", дзвінок від 17 липня, в 19:01:35:

- Так, брате.

- Ти телефонував, брате?

- Так, звичайно ж, ти ж переживав. Так ось, я тобі доводжу: значить твій брат по крові збив "СУ-шку", яка буквально за хвилину до цього збила ось цей цивільний літак, так що він взагалі герой *** всього, розумієш!? Китайці ще не встигли обуритися, а їм уже - будь ласка, зараз полоненого цього їду шукати.

...

- Я зрозумів, братику, спасибі за добру новину.

- Так що так, все нормально, молодець він ***, як тільки його збив, так само тут же підхопили, це взагалі...

- Шикарно.

Пулатов заявив, що не може впізнати розмову, але підтвердив автентичність всіх аудіозаписів. З його слів, "брат по крові" - це установка "Стріла 10", яка "відпрацювала" по СУ-25 ЗСУ.

Підозрюваний у той же час підтвердив автентичність всіх аудіозаписів, відтворених стороною захисту.

Раніше сьогодні у Нідерландах поновився судовий процес у справі про збиття МН17.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-ій бригаді з міста Курська у Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Зазначимо, процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.

Підозрювані - троє громадян Росії і один - України: Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 "Малазійських авіаліній".

Слухання проходять в окружному суді Гааги у Судовому комплексі Схіпхол.