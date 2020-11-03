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У суді по MH17 оприлюднили раніше невідомі телефонні розмови бойовиків

У суді по MH17 оприлюднили раніше невідомі телефонні розмови бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. В інтерв'ю, яке сьогодні показала сторона захисту обвинуваченого Олега Пулатова на слуханнях у справі про збиття літака рейсу MH17 над Донбасом було оприлюднено кілька телефонних розмов, які раніше не були оприлюднені ні Спільної слідчою групою, ні Службою безпеки України, передає кореспондент УНН.

Адвокати пояснили, що відтворили записи телефонних дзвінків для того, щоб "краще продемонструвати" використання бойовиками кодових слів у розмові.

Першою була оприлюднена розмова від 11 липня 2014 року, 10:59:10:

- Ти що хотів?
- Я хотів, питання таке: що ось друзі наші, у них теж з "огірками" сутужно, вони отримали на дачу "маленькі огурчата", а кудись там посилити когось, а великі заощадити. Тобто сьогодні ми без "огірків". Я можу тільки "бджолами" пошуміти разом з "Кротом".
- Я зрозумів. Давай сюди до мене швидко..., ти потрібен тут, і людей забереш. Дуже хороших людей. Ти тут терміново потрібен.
- Я зрозумів, я їду.

Пулатов пояснив, що мова йде про боєприпаси ("огірки", "бджоли").

Наступний дзвінок від 17 липня, в 12:42:57:

- Алло, Олег (Пулатов - ред.), я в Сніжному, біля фуршету, з "іграшкою".
- Я зрозумів, я їду... якраз.
- Все, я тебе чекаю тут.

Коментуючи розмову, Пулатов заявив, що термін "іграшка" вживався як правило до "переносного пристосування для вирішення тих чи інших завдань".

Наступна оприлюднена розмова відбулася 17 липня в 21:40:49:

- Так?
- Алло, Олеже, а ти не можеш зв'язатися з цими бійцями з цієї "коробочки" нової, де вони *** взагалі поділися, і куди вони поїхали?..
- Вони ж їхали ... назустріч...
- Так, ось я поїхав сюди, їх немає в місці збору.
- А...
- І *** бійця свого вони одного забули.
- Мого бійця одного?
- Свого, свого!
- А, свого....
- ... біля фуршету, * **** ...
- І з тобою один їхній боєць?
- Ну так.
- А їх немає... Зараз я спробую з ними зв'язатися.

У даному випадку, за словами Пулатова, "коробочка" - це трофейна техніка.

Наступна розмова стався 16 липня о 18:12:49, вона тривала 15 хвилин, далі наводиться фрагмент розмови:

- Слухаю тебе, алло.
- Добрий день.
- Добрий.
- У мене, як би, трошки інформації там... записати є куди, чи не зручно?
- Говори, я постараюся запам'ятати.
- Значить за основними спеціальностями: мінус один командир танка, мінус два танка несправного озброєння.
- Нібито, стабілізатори, я знаю вже.
- Далі, один БТР... плюс одна БМП, але без головного...
....
- "Стріла" виведена із ладу.
- * твою мать.
- Значить, ... я постараюся дві "коробочки" витягнути на Сніжне і "Стрілу" туди ж для організації ремонту...
- Олеже, послухай мене! Когось терміново сюди, тому що немає ким дійсно відправити, і у мене треба забрати три танки.
- Мені нема кого відправити звідси.
- А танкіст тут, не у ВС так?
- Танкіст у "Крота".
- Де у "Крота" - у нього там або тут у мене?
- Ні, він у Маринівці.
- ... Я відправлю три танки.
...
- Тобто ти вважаєш, танки там не потрібні?
- Ні, танки не потрібні, поки. Потрібна тільки далекобійна артилерія і хороша ППО, тому що літак з великої висоти працював, фактично жодна система його не досягала.

За словами Пулатова, нібито "80% усієї розмови", яка тривала 15 хвилин, була дезінформаційним вкидом.

Захист також відтворив дзвінок, у якому нібито підозрюваному дзвонить хтось із позивним "Кореєць", дзвінок від 17 липня, в 19:01:35:

- Так, брате.
- Ти телефонував, брате?
- Так, звичайно ж, ти ж переживав. Так ось, я тобі доводжу: значить твій брат по крові збив "СУ-шку", яка буквально за хвилину до цього збила ось цей цивільний літак, так що він взагалі герой *** всього, розумієш!? Китайці ще не встигли обуритися, а їм уже - будь ласка, зараз полоненого цього їду шукати.
...
- Я зрозумів, братику, спасибі за добру новину.
- Так що так, все нормально, молодець він ***, як тільки його збив, так само тут же підхопили, це взагалі...
- Шикарно.

Пулатов заявив, що не може впізнати розмову, але підтвердив автентичність всіх аудіозаписів. З його слів, "брат по крові" - це установка "Стріла 10", яка "відпрацювала" по СУ-25 ЗСУ.

Підозрюваний у той же час підтвердив автентичність всіх аудіозаписів, відтворених стороною захисту.

Раніше сьогодні у Нідерландах поновився судовий процес у справі про збиття МН17.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-ій бригаді з міста Курська у Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Зазначимо, процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.

Підозрювані - троє громадян Росії і один - України: Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 "Малазійських авіаліній".

Слухання проходять в окружному суді Гааги у Судовому комплексі Схіпхол.

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