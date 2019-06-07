В столице задержали мужчину с гранатой
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В Днепровском районе Киева задержали мужчину с гранатой в сумке. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
Работники уголовного розыска совместно с участковыми Днепровского управления полиции в рамках операции "Оружие и взрывчатка" на улице Марганецкой заметили подозрительного мужчину. Во время проверки документов и содержимого сумки правоохранители обнаружили предмет, похожий по гранату РГД-5 с запалом, поэтому вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников.
Мужчину с гранатой задержали. Это - уроженец Черкасской области, 1977 года рождения, ранее судимый за грабеж и хранение наркотиков. Начато уголовное производство по части первой статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, с. Троицкое Луганской области мужчина подорвал гранату в доме бывшей сожительницы.