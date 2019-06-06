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Чоловік підірвався на гранаті у будинку колишньої співмешканки

Чоловік підірвався на гранаті у будинку колишньої співмешканки

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. У с. Троїцьке чоловік прийшов до будинку колишньої співмешканки і підірвав гранату. Внаслідок інциденту він загинув на місці, жінку госпіталізували до лікарні, передає УНН з посиланням на прес-центр поліції Луганської області.

Як встановили правоохоронці, 48-річний місцевий мешканець прийшов до своєї 54-річної колишньої співмешканки. Зайшовши до літньої кухні з гранатою в руках, чоловік висмикнув чеку, внаслідок чого стався вибух.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці, а жінка отримала численні осколкові поранення, з якими була госпіталізована до районної лікарні.

Поліцейські проводять подальшу перевірку усіх обставин події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації даної події.

Нагадаємо, на Запоріжжі чоловік з власної необережності підірвався на гранаті.

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