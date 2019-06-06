Чоловік підірвався на гранаті у будинку колишньої співмешканки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У с. Троїцьке чоловік прийшов до будинку колишньої співмешканки і підірвав гранату. Внаслідок інциденту він загинув на місці, жінку госпіталізували до лікарні, передає УНН з посиланням на прес-центр поліції Луганської області.
Як встановили правоохоронці, 48-річний місцевий мешканець прийшов до своєї 54-річної колишньої співмешканки. Зайшовши до літньої кухні з гранатою в руках, чоловік висмикнув чеку, внаслідок чого стався вибух.
Від отриманих травм чоловік загинув на місці, а жінка отримала численні осколкові поранення, з якими була госпіталізована до районної лікарні.
Поліцейські проводять подальшу перевірку усіх обставин події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації даної події.
Нагадаємо, на Запоріжжі чоловік з власної необережності підірвався на гранаті.