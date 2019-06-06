Мужчина подорвался на гранате в доме бывшей сожительницы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В с. Троицкое мужчина пришел в дом бывшей сожительницы и взорвал гранату. В результате инцидента он погиб на месте, женщину госпитализировали в больницу, передает УНН со ссылкой на прес-центр полиции Луганской области.
Как установили правоохранители, 48-летний местный житель пришел к своей 54-летней бывшей сожительнице. Зайдя в летнюю кухню с гранатой в руках, мужчина выдернул чеку, в результате чего произошел взрыв.
От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения, с которыми был госпитализирован в районную больницу.
Полицейские проводят дальнейшую проверку всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации данного события.
Напомним, в Запорожье мужчина по собственной неосторожности подорвался на гранате.