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У столиці затримали чоловіка з гранатою

У столиці затримали чоловіка з гранатою

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. У Дніпровському районі Києва затримали чоловіка із гранатою в сумці. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН

Працівники карного розшуку спільно з дільничними Дніпровського управління поліції у рамках операції “Зброя та вибухівка” на вулиці Марганецькій помітили підозрілого чоловіка. Під час перевірки документів та вмісту сумки правоохоронці виявили предмет, схожий за гранату РГД-5 із запалом, тож викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.

Чоловіка з гранатою затримали. Це — уродженець Черкаської області, 1977 року народження, раніше судимий за грабіж та зберігання наркотиків. Розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі".

Як повідомляв УНН, с. Троїцьке Луганської області чоловік підірвав гранату у будинку колишньої співмешканки.

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