В столице разоблачили наркопритон

Как рассказал начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский, во время проведения обыска в квартире 34-летнего киевлянина на проспекте Маяковского у него изъяли и направили на экспертизу два пакета с белым порошкообразным веществом общей массой 20 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным полиции, в случае установления других обстоятельств совершения правонарушения возможна дополнительная правовая квалификация действий мужчины.

Напомним, у местного жителя Торецка обнаружили марихуаны на миллион гривен.