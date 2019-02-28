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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 47698 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 121019 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123566 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124813 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122681 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117367 просмотра

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В столице разоблачили наркопритон

В столице разоблачили наркопритон

Киев  •  УНН

 • 9907 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Деснянском районе Киева разоблачили наркопритон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказал начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский, во время проведения обыска в квартире 34-летнего киевлянина на проспекте Маяковского у него изъяли и направили на экспертизу два пакета с белым порошкообразным веществом общей массой 20 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным полиции, в случае установления других обстоятельств совершения правонарушения возможна дополнительная правовая квалификация действий мужчины.

Напомним, у местного жителя Торецка обнаружили марихуаны на миллион гривен.

Украинские Национальные Новости

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