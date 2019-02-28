У столиці викрили наркопритон

Як розповів начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський, під час проведення обшуку у помешканні 34-річного киянина на проспекті Маяковського у нього вилучили та направили на експертизу два пакети з білою порошкоподібною речовиною загальною масою 20 грамів.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

За даними поліції, у випадку встановлення інших обставин вчинення правопорушення можлива додаткова правова кваліфікація дій чоловіка.

Нагадаємо, у місцевого мешканця Торецька виявили марихуани на мільйон гривень.